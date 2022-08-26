Вже скоро Формула-1 може поповнитись новою компанією-учасницею. Частиною перегонів стане німецький автоконцерн Audi.

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Компанія офіційно підтвердила свою участь у Формулі-1, починаючи із 2026 року. Про це напередодні Гран-Прі Бельгії заявив виконавчий директор концерну Маркус Дуйсман.

Хочу оголосити, що Audi офіційно зареєстрована як виробник силових установок Формули-1. Із 2026 року ми почнемо брати участь у перегонах Формули-1,

– заявив Дуйсман.

Таке рішення Audi пов'язано з новими правилами перегонів щодо спрощення вимог до силових установок. Двигуни будуть створювати у Нойбурзі, де вже є стенди для випробувань двигунів Формули-1, а також ERS та батарей.

При цьому Audi створила окрему компанію для роботи з силовими установками. Поки не уточнюється, з якою саме командою компанія буде співпрацювати. Очікується, що до Формули-1 доєднається і бренд Porsche.

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Нагадаємо, що у цьому сезоні Формули-1 вже пройшло 13 з 22 етапів. Впевнено лідирує у заліку пілотів Макс Ферстаппен (258 очок). Його головні конкуренти в особі Шарля Леклера (178) та Серхіо Переса (173) суттєво відстають.