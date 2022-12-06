Для Калининой это будет пятый подряд Australian Open. Также она во второй раз в ряд сыграет в основной сетке. Костюк же в шестой раз выступит на австралийском мейджоре и в четвертый раз в основной сетке.

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Екатерина Байндль и Даяна Ястремская занимают второе и третье место в списке альтернативных участниц.

Немного о турнире

Australian Open – крупнейший теннисный турнир Австралии. Также турнир – первый в серии соревнований Большого шлема в календарном году, которые проходят в январе в Мельбурне, втором городе Австралии. Турнир проводятся с 1905 года.

Кстати, игры проходят в Мельбурн-Парке, который был построен в 1988 году специально для турнира.

Последняя чемпионка Australian Open стала австралийка Эшли Барти в 2022 году. Она стала первой теннисисткой из "страны-континента", начиная с 1978 года, которая выигрывала этот турнир.