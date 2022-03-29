Атлеты должны понимать, что Россия начала эту войну – Магучих об отстранении россиян

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Также она прокомментировала присутствие некоторых атлетов на митинге в "Лужниках".

О решениях World Athletics

Легкоатлетка считает, что отстранение россиян и белорусов является правильным решением. Она подчеркнула, что атлеты должны понимать кровавые последствия войны.

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Я считаю, что World Athletics сделала правильное решение, потому что российские атлеты должны понимать, что Россия начала эту войну и что многие россияне это поддержали. Мы не должны тягаться, когда наших людей и детей убивает российская армия, это ужасно. Они должны осознавать, что Россия начала, что они агрессоры,

– подчеркнула Ярослава.

Также украинка прокомментировала присутствие некоторых российских спортсменов на концерте-митинге на "Лужниках" в Москве "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!" в честь восьмой годовщины незаконной оккупации украинского Крыма.

Участники имели на груди букву "Z", являющуюся символом вторжения России в Украину.

"Действительно ужасно видеть", – сказала Магучих о спортсменах, которые были на митинге.

Некоторые спортсмены спрашивали, в чем проблема. Думаю, многие из них не понимают, что произошло, и потому они таким сейчас занимаются, – добавила спортсменка.

Отметим, недавно в Белграде прошел чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Магучих стала чемпионкой мира с лучшим результатом сезона в мире – 2.02 метра.