Про рішення World Athletics

Легкоатлетка вважає, що відсторонення росіян та білорусів є правильним рішенням. Вона наголосила, що атлети повинні усвідомлювати кроваві наслідки війни.

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Я вважаю World Athletics зробила правильне рішення, тому що російські атлети мають розуміти, що Росія розпочала цю війну й що багато росіян це підтримали. Ми не маємо змагатися, коли наших людей і дітей вбиває російська армія, це жахливо. Вони мають усвідомлювати, що Росія це почала, що вони агресори,

– наголосила Ярослава.

Також українка прокоментувала присутність деяких російських спортсменів на концерті-мітингу на "Лужниках" у Москві "Za світ без нацизму! Zа Росію! Zа Президентa!" на честь восьмих роковин незаконної окупації українського Криму.

Учасники мали на грудях літеру "Z", що є символом вторгнення Росії в Україну.

"Справді жахливо бачити", – сказала Магучіх про спортсменів, які були на мітингу.

Деякі спортсмени запитували, в чому проблема. Гадаю, багато хто з них не розуміє, що сталося, і тому вони таким зараз займаються, – додала спортсменка.

Зазначимо, нещодавно у Белграді відбувся чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Магучіх стала чемпіонкою світу з найкращим результатом сезону у світі – 2.02 метри.