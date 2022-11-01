"Сухой лист" или автогол: Атлетико забил в Лиге чемпионов прямым ударом с углового – видео

Испанский Атлетико вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе. Свое выступление команда закончилась голом в компенсированное время.

Атлетико в последнем матче группы против Порту на выезде нужно было как минимум сыграть не хуже, чем Байер в параллельном матче. Вместо этого "матрасники" проиграли, а их соперник сыграл вничью. Хотя испанский клуб мог и спасти ничью, но не хватило времени. Ведь сократить отставание в счете удалось только в компенсированное арбитром время.

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В это время Атлетико получил право на угловой. Подавать мяч отправился Карраско. И закрутил мяч в ворота с угла поля. Правда, мяч в ворота Порту влетел от головы защитника "драконов" Маркано, на которого и записали автогол.

Видео гола Атлетико в ворота Порту

В первом матче между Атлетико и Порту были забиты три гола. И все три гола – в компенсированное арбитром время. Сначала Эрмосо на 90+1 минуте забил гол. Через четыре минуты он сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти, который реализовал Урибе, тем самым сравнив счет. Но на 90+11 минуте Гризманн принес победу Атлетико.

К слову, Атлетико уже забивал в этом сезоне "сухой лист" – прямым ударом с углового отличился Гризманн.