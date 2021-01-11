12 января Атлетико на своем поле будет принимать Севилью в перенесенном матче чемпионата Испании по футболу. Букмекеры оценили шансы соперников на победу в поединке.

Атлетико – Севилья: прогноз

Десятикратный чемпион и обладатель Кубка Испании ни разу в истории не покидал высшую лигу. В прошлом первенстве подопечные Диего Симеоне получили бронзовые награды, которые принесли путевку в Лигу чемпионов, пишет 24 канал.

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На стадии группового этапа главного футбольного турнира Европы "индейцы" сумели одержать две победы и три мирных результаты, которые принесли девять очков и второе место, что привело столичную команду в плей-офф. В Кубке Короля "матрасники" провалили выступления на стадии 1/32 финала, где потерпели фиаско в игре со скромной Корнелией (0:1).

В прошлом году Севилья отметила свой 130-летний юбилей. Лучшим подарком для поклонников команды стала победа в Лиге Европы, где "красно-белые" в финале одолели Интер.

Старт в Лиге чемпионов нового сезона получился очень уверенным. Подопечные Хулена Лопетеги за шесть туров одержали четыре победы и один раз сыграли вничью, что принесло второе место и путевку в плей-офф. Команда пропустила вперед лишь лондонский Челси.

Атлетико – Севилья: прогноз букмекеров

Это противостояние обещает быть одним из самых интересных на футбольной арене в Испании. Букмекеры отдают победу хозяевам. Победу Атлетико оценили в 2,14. Успех гостей – 4,09. Ничья во встрече тоже возможна – 3,09.

Следует обратить внимание на минимальную победу команды Симеоне (1:0) – 6,2. На такой же счет во встрече, но на пользу Севильи стоит коэффициент 9,4.

Первый тайм скорее всего завершится победой или ничьей Атлетико – 1,18. что касается второй части игры, то здесь эксперты тоже отдают предпочтение хозяевам – 1,22.

Луис Суарес скорее всего отметится в составе Атлетико – 2,26. Уругваец вероятно откроет счет во встрече своим результативным ударом – 4,44.

В составе Севильи забьет Юссеф Эн-Несири – 2,96. Также гол может записать в свой актив Люк де Йонг – 3,69.