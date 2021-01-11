12 січня Атлетіко на власному полі прийматиме Севілью у перенесеному матчі чемпіонату Іспанії з футболу. Букмекери оцінили шанси суперників на перемогу у поєдинку.

Атлетіко – Севілья: прогноз

Десятиразовий чемпіон і володар Кубка Іспанії жодного разу в історії не залишав вищу лігу. У минулій першості підопічні Дієго Сімеоне здобули бронзові нагороди, які принесли путівку в Лігу чемпіонів, пише 24 канал.

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На стадії групового етапу головного футбольного турніру Європи "індіанці" зуміли здобути дві перемоги і три мирних результати, які принесли дев'ять очок і друге місце, яке привело столичну команду в плей-офф. У Кубку Короля "матрацники" провалили виступи на стадії 1/32 фіналу, де зазнали фіаско у грі зі скромною Корнелією (0:1).

У минулому році Севілья відзначила свій 130-річний ювілей. Найкращим подарунком для шанувальників команди стала перемога в Лізі Європи, де "червоно-білі" в фіналі здолали Інтер.

Старт в Лізі чемпіонів нового сезону вийшов дуже впевненим. Підопічні Хулена Лопетегі за шість турів здобули чотири перемоги і один раз зіграли внічию, що принесло друге місце і путівку в плей-офф. Команда пропустила вперед лише лондонський Челсі.

Атлетіко – Севілья: прогноз букмекерів

Це протистояння обіцяє бути одним із найцікавіших на футбольній арені в Іспанії. Букмекери віддають перемогу господарям. Звитягу Атлетіко оцінили в 2,14. Успіх гостей – 4,09. Нічия у зустрічі теж можлива – 3,09.

Слід звернути увагу на мінімальну перемогу команди Сімеоне (1:0) – 6,2. На такий же рахунок у зустрічі, але на користь Севільї стоїть коефіцієнт 9,4.

Перший тайм швидше за все завершиться перемогою або нічиєю Атлетіко – 1,18. Щодо другої частини гри, то тут експерти теж віддають перевагу господарям – 1,22.

Луїс Суарес швидше за все відзначиться у складі Атлетіко – 2,26. Уругваєць ймовірно відкриє рахунок у зустрічі своїм результативним ударом – 4,44.

У складі Севільї заб'є Юсеф Єн-Несірі –2,96. Також гол може записати у свій доробок Люк де Йонг – 3,69.