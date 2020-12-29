Атлетико разорвал контракт с Диего Костой
Испанский нападающий Коста официально покинул мадридский Атлетико. "Матрасники" объявили о расторжении контракта с форвардом.
Испанский клуб подтвердил, что решение о расторжении контракта было принято по желанию Косты.
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Сообщается, что Коста попросил о расторжении контракта по личным причинам. Соглашение Косты с Атлетико было рассчитано до 30 июня 2021 года.
Где футболист продолжит карьеру – неизвестно. Отныне Коста имеет статус свободного агента и может переходить в любой клуб.
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Что известно о карьере Косты
В 2006 году испанский бразилец оказался в португальской Браге. Уже через год футболист перешел в Атлетико, однако долгое время играл за другие клубы в аренде. В частности, Сельту, Альбасете, Реал Вальядолид, Райо Вальекано.
С 2012 года Коста стал игроком основы Атлетико. В 2014 году он перешел в лондонский Челси. Через 4 года Диего вернулся в Атлетико.
32-летний игрок провел 215 официальных матчей за Атлетико, забив 83 гола. В составе Атлетико Коста становился чемпионом Испании в 2014 году.
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