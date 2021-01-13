У вівторок, 12 січня, Атлетіко зіграв з Севільєю у рамках перенесеного 1-го туру Ла Ліги. Господарі впевнено здобули три пункти.

Атлетіко – Севілья 2:0

Голи: Корреа, 17, Сауль, 76

Перший небезпечний момент у зустрічі створили гості. Подача з кутового ледь не завершилась голом. Але Ракитичу не вдався удар з розвороту – голкіпер впевнено зіграв на лінії, пише 24 канал.

Оце так Фантастика на тренуванні Реала: як Рамос забив красивий гол у ворота Луніна – відео

На 17-й хвилині гравці Атлетіко таки розмочили нулі на табло. Корреа отримав передачу у штрафному суперника, розвернувся та більярдним ударом з-під опікуна відправив м'яч точно у кут воріт. Воротар Боно не бачив моменту удару, тому не встиг зреагувати на нього – 1:0.

Гості не стали відсиджувати в обороні та ще в першому таймі змарнували вбивчий момент. Але гравець гостей не влучив у порожні ворота.

Суарес міг подвоїти рахунок. Уругваєць отримав класне закидання на хід у штрафний гостей. Але голкіпер вчасно вийшов з воріт та став на заваді небезпечному удару. Схожий момент мали футболісти Севільї, але і тут воротар Облак був на місці.

У другому таймі мадридському клубу вдалось збільшити перевагу. Льоренте віддав класну передачу в розріз на Сауля, який снайперським ударом влучив у кут воріт – воротар знову не зумів дотягнутись до м'яча, 2:0.

Севілья могла скоротити рахунок у зустрічі, але м'яч після удару Ракитича головою влучив у стійку. У підсумку – 2:0 впевнена перемога Атлетіко.

Після звитяги "матрацники" із 41 очком продовжують очолювати таблицю Ла Ліги. Севілья залишається з 30 пунктами та перебуває у зоні кваліфікації Ліги Європи.

Атлетіко – Севілья відеоогляд