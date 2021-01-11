12 января Атлетико и Севилья сыграют в перенесенном матче 1 тура чемпионата Испании по футболу. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матч чемпионата Испании между Атлетико и Севильей начнется в 22:30. Об этом сообщает 24 канал.

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Где смотреть матч Атлетико – Севилья

Трансляция матча Атлетико – Севилья в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед матчем

Десятикратный чемпион и обладатель Кубка Испании ни разу в истории не покидал высшую лигу. В прошлом первенстве подопечные Диего Симеоне получили бронзовые награды, которые принесли путевку в Лигу чемпионов.

В прошлом году Севилья отметила свой 130-летний юбилей. Лучшим подарком для поклонников команды стала победа в Лиге Европы, где "красно-белые" в финале одолели Интер.