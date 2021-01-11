12 січня Атлетіко та Севілья зіграють у перенесеному матчі 1 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч чемпіонату Іспанії між Атлетіко і Севільєю розпочнеться о 22:30. Про це повідомляє 24 канал.

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Де дивитися матч Атлетіко – Севілья

Трансляція матчу Атлетіко – Севілья в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем

Десятиразовий чемпіон і володар Кубка Іспанії жодного разу в історії не залишав вищу лігу. У минулій першості підопічні Дієго Сімеоне здобули бронзові нагороди, які принесли путівку в Лігу чемпіонів.

У минулому році Севілья відзначила свій 130-річний ювілей. Найкращим подарунком для шанувальників команди стала перемога в Лізі Європи, де "червоно-білі" в фіналі здолали Інтер.