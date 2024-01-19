Реал вылетел с Кубка Испании от Атлетико: как сыграл Лунин, пропустивший четыре гола – видео

Мадридское дерби в Кубке продлилось 120 минут и осталось за "матрасниками". Андрей Лунин немало пропустил от соперника, но совершил еще больше сэйвов.

Атлетико – Реал 4:2

Голы: Лино, 39, Мората, 57, Гризманн, 100, Рикельме, 119 – Облак, 45+1 (автогол), Хоселу, 82.

В Испании подошла к завершению стадия 1/8 финала Кубка 2023-2024. На вечер четверга был вынесен центральный матч стадии, в котором Атлетико принимал Реал, пишет 24 канал.

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Лунин снова в старте

После удачной игры в финале Суперкубка Карло Анчелотти доверил место в воротах Андрею Лунину. Украинец в битве с Барселоной выполнил пять сейвов.

Впрочем, в мадридском дерби фортуна отвернулась от Андрея. Кроме собственной неуверенной игры, защита также подставляла украинца, вылившегося в два гола Атлетико.

Рюдигер подставил Андрея

Перед перерывом счет открыл Лино, которого после навеса Рюдигер вывел один на один с Луниным. Самуэл воспользовался обрезкой Антонио и в ближнем бою обыграл украинца.

А в середине второго тайма Рюдигер снова не нашел общий язык с Луниным при подаче с фланга. В итоге Андрей выбил мяч у немца и оттого снаряд отскочил в Морат. Эксигрателю Реала оставалось лишь поразить пустые ворота своей бывшей команды.

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В общем же "бланкос" не выглядели лучше Атлетико, а в необходимые моменты хозяев спасал Ян Облак. Впрочем, в самом конце первого тайма и словенец промахнулся, срезав мяч в собственные ворота.

Убийственные экстра-таймы

Все же Реал сумел сравнять счет на исходе игры. После навеса от Беллингема головой точно пробил Хоселу. Этот мяч перевел игру в экстратаймы, но там Атлетико все же вырвал победу.

Гризманн красиво прорвался с фланга и с острого угла точно пробил над Луниным. А под занавес игры в контратаке гостей добил Рикельме, забив четвертый мяч.

Что же касается Андрея, то кроме четырех пропущенных мячей украинец осуществил восемь сэйвов, поэтому без него игра могла завершиться еще в основное время. Впрочем, и это не помогло преодолеть Атлетико. Действующий победитель Кубка завершил свои выступления.

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Все участники 1/4 финала Кубка Испании:

Барселона

Атлетико

Жирона

Реал Сосьедад

Атлетик

Севилья

Мальорка

Сельта

Видеообзор матча Атлетико – Реал: