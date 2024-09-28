Мадридское дерби Ла Лиги начнется 29 сентября в 22:00 (по киевскому времени) на стадионе "Метрополитано". Это будет встреча второй и третьей команд испанского первенства 2024/2025, пишет 24 Канал.

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Дерби Мадрида

Реал в семи турах набрал 17 баллов и уступает в турнирной таблице только ее лидеру Барселоне. Отставание "сливочных" от "блаугранас" составляет 4 очка. Атлетико с 15 пунктами идет третьим.

В прошлом туре "матрасники" минимально обыграли на выезде Сельту 1:0. Единственный и победный гол в составе Атлетико забил Хулиан Альварес на последней минуте основного времени.

Реал же едва не упустил домашнюю победу над Алавесом. Голы на 85-й и 86-й минутах позволили гостям отыграться с 3:0 до 3:2.

Интересно! Ближайшее мадридское дерби станет уже 231-м в истории противостоянием между Атлетико и Реалом. В прошлом "Королевский клуб" побеждал в 116 матчах, а "матрасники" – в 59-ти. Еще 55 поединков сводились к ничьей.

Участие в мадридском дерби не примет звездный новичок Реала Килиан Мбаппе. Француз пропустит игру из-за травмы.

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Реал имеет чуть больше шансов на победу, чем у Атлетико – 2,55 против 2,87 на победу "матрасников". Ничья в этом дерби Мадрида оценена в 3,45.

Обе команды порадуют своих болельщиков голами: так – 1,65, нет – 2,23.

На больше одного гола в первом тайме (тотал больше 1) стоит коэффициент 1,75. В общем тотал больше 2,5 мячей в игре – 1,84.

Первыми в матче счет могут размочить "сливочные" – 1,96. Зато на первый гол в игре от хозяев поля – 2,09.

Будут ли голы в обоих таймах? Да – 1,66, нет – 2,12.