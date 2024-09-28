Мадридське дербі Ла Ліги розпочнеться 29 вересня о 22:00 (за київським часом) на стадіоні "Метрополітано". Це буде зустріч другої та третьої команд іспанської першості 2024/2025, пише 24 Канал.

До теми Зірковий нападник Реала пропустить мадридське дербі: що сталось із гравцем "вершкових"

Дербі Мадрида

Реал у семи турах набрав 17 балів та поступається у турнірній таблиці лише її лідеру Барселоні. Відставання "вершкових" від "блаугранас" складає 4 очки. Атлетіко із 15 пунктами йде третім.

У минулому турі "матрацники" мінімально обіграли на виїзді Сельту 1:0. Єдиний та переможний гол у складі Атлетіко забив Хуліан Альварес на останній хвилині основного часу.

Реал же ледь не втратив домашню перемогу над Алавесом. Голи на 85-й та 86-й хвилинах дозволили гостям відігратись із 3:0 до 3:2.

Цікаво! Найближче мадридське дербі стане вже 231-м в історії протистоянням між Атлетіко та Реалом. У минулому "Королівський клуб" перемагав у 116 матчах, а "матрацники" – у 59-ти. Ще 55 поєдинків зводились до нічиєї.

Участь у мадридському дербі не візьме зірковий новачок Реала Кіліан Мбаппе. Француз пропустить гру через травму.

Прогноз Favbet

Реал має трохи більше шансів на перемогу, аніж в Атлетіко – 2,55 проти 2,87 на звитягу "матрацників". Нічия у цьому дербі Мадрида оцінена у 3,45.

Обидві команди потішать своїх уболівальників голами: так – 1,65, ні – 2,23.

На більше одного голу у першому таймі (тотал більше 1) стоїть коефіцієнт 1,75. Загалом тотал більше 2,5 м'ячів у грі – 1,84.

Першими у матчі рахунок можуть розмочити "вершкові" – 1,96. Натомість на перший гол у грі від господарів поля – 2,09.

Чи будуть голи в обох таймах? Так – 1,66, ні – 2,12.