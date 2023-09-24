В чемпионате Испании 2023-2024 этого уик-энда проходят матчи 6 тура Ла Лиги. Его центральная игра вынесена на вечер воскресенья, где Атлетико примет Реал, пишет 24 канал.

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Положение команд

"Бланкос" круто начали сезон, одержав пять побед в чемпионате. Правда, в последних играх у подопечных Анчелотти начали возникать проблемы. Три прошлых матча в Ла Лиге были выиграны в один мяч, а в Лиге чемпионов победу над Унионом принес гол на 90+4 минуте.

Атлетико немного отстал от соседей по Мадриду. Команда Диего Симеоне выиграла всего два матча из четырех в Ла Лиге, правда, один из них со счетом 7:0 над Райо Вальекано.

Тем не менее, это оставляет "матрасников" на седьмом месте. К тому же в Лиге чемпионов мадридцы упустили победу над Лацио (1:1), пропустив в компенсированное время от киперов римлян Проведя.

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В отчетном мадридском дерби нет очевидного победителя. Небольшое предпочтение отдают Реалу – 2,60 против 2,86 на Атлетико, в то время как на ничью можно поставить за 3,40.

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При этом эксперты сомневаются в большом количестве председателей. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 2,02, в то время как на ТМ – 1,89. Главными фаворитами автора гола являются:

Родриго Гоэс (Реал) – 2,40

Альваро Мората (Атлетико) – 2,60

Джуд Беллингем (Реал) – 2,60

Антуан Гризманн (Атлетико) – 2,80

Хоселу (Реал) – 2,90

Анхель Корреа (Атлетико) – 3,00

Маркос Льоренте (Атлетико) – 3,50

Федерико Вальверде (Реал) – 4,00

Эдуардо Комавинга (Реал) – 4,00

Сауль Ньигес (Атлетико) – 4,50

История встреч

Реал и Атлетико провели 233 очных матча за всю историю. Ощутимое преимущество на стороне "сливочных" - почти половина выигранных встреч (115). Еще 60 игр завершились вничью, а 58 – победой Атлетико.

В прошлом сезоне команды трижды встречались. В чемпионате Реал выиграл 2:1 на выезде и сыграл вничью дома (1:1). В Кубке же "бланкос" был успешнее в четвертьфинале (3:1).