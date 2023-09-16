Контракт Андрея Лунина с "Королевским клубом" истекает в конце текущего сезона-2023/2024. После чего украинец станет свободным агентом, поэтому достанется своему новому клубу совершенно бесплатно.

К теме Реал хочет выкупить конкурента Лунина: помешают дикие финансовые аппетиты "аристократов"

Не слишком красивая "сказка в Мадриде" кончится?

Раньше было много слухов о заинтересованности в Лунине других испанских клубов. Однако уже осталось на уровне слов.

В Реале не рассчитывают на голкипера сборной Украины. Недавно еще и появилась информация, что "сливочные" хотят выкупить у Челси контракт Кепи, который до конца этого сезона выступает в аренде в Мадриде.

Карло Анчелотти вообще отчаялся в украинском вратаре, который за 5 лет пребывания в Реале провел лишь 19 матчей (5 "сухих" поединков), в которых пропустил 20 голов. В текущем сезоне дважды выходил на футбольное поле, у которых однажды оставил свои владения "на замке" и пропустил один мяч.

Столько же отыграл арендованный Кепа, вынужденно пришедший в "Королевский клуб" после ужасной травмы Тибо Куртуа. Первый номер команды порвал "кресты" на одной из тренировок Реала. Поэтому вернется на поле не раньше апреля 2024 года.

Поэтому руководство Реала пришлось нарушить свои принципы, о которых они отмечали ранее. Президент Флорентино Перес уверял, что клуб не будет тратить средства на приобретение нового голкипера, как хотел главный тренер команды. Флорентино верил в Лунина, потому между владельцем и наставником произошел конфликт. Однако после травмы бельгийца в Мадрид пригласили Кепу.

Вслед за ними идентичную травму получил центрбек Эдер Милитао.

К слову. Реал успешно начал новый сезон. В 4 турах мадридцы набрали максимальные 12 баллов и единолично захватили лидерство Ла Лиги.