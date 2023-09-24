В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 цього вікенду проходять матчі 6 туру Ла Ліги. Його центральна гра винесена на вечір неділі, де Атлетіко прийме Реал, пише 24 канал.

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Становище команд

"Бланкос" круто почали сезон, здобувши п'ять перемог в чемпіонаті. Правда, в останніх іграх у підопічних Анчелотті почали виникати проблеми. Три минулі матчі у Ла Лізі були виграні у один м'яч, а в Лізі чемпіонів перемогу над Уніоном приніс гол аж на 90+4 хвилині.

Атлетіко ж трохи відстав від сусідів по Мадриду. Команда Дієго Сімеоне виграла лише два матчі з чотирьох в Ла Лізі, правда, один із них з рахунком 7:0 над Райо Вальєкано.

Тим не менш, це залишає "матрацників" на сьомому місці. До цього ж у Лізі чемпіонів мадридці впустили перемогу над Лаціо (1:1), пропустивши у компенсований час від кіперів римлян Проведеля.

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У звітному мадридському дербі немає явного фаворита. Невеличку перевагу віддають Реалу – 2,60 проти 2,86 на Атлетіко, тоді як на нічию можна поставити за 3,40.

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При цьому експерти сумніваються у великій кількості голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 2,02, тоді як на ТМ – 1,89. Головними фаворитами на автора голу є:

Родріго Гоес (Реал) – 2,40

Альваро Мората (Атлетіко) – 2,60

Джуд Беллінгем (Реал) – 2,60

Антуан Грізманн (Атлетіко) – 2,80

Хоселу (Реал) – 2,90

Анхель Корреа (Атлетіко) – 3,00

Маркос Льоренте (Атлетіко) – 3,50

Федеріко Вальверде (Реал) – 4,00

Едуардо Камавінга (Реал) – 4,00

Сауль Ньїгес (Атлетіко) – 4,50

Історія зустрічей

Реал та Атлетіко провели аж 233 очних матчі за всю історію. Відчутна перевага на боці "вершкових" – майже половина виграних зустрічей (115). Ще 60 ігор завершились внічию, а 58 – перемогою Атлетіко.

Минулого сезону команди тричі зустрічались. В чемпіонаті Реал виграв 2:1 на виїзді та зіграв внічию вдома (1:1). У Кубку ж "бланкос" був більш успішним у чвертьфіналі (3:1).