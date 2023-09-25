24 сентября в мадридском дерби на Цивитас Метрополитано сошлись Атлетико и Реал. В первом тайме команды обменялись голами и закончили 45-минутку победой хозяев 2:1.

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Уважение к сопернику, несмотря на отрицательный результат

Уже на старте второго тайма Мората увеличил преимущество "матрасников" до двух голов, оформив дубль в ворота своего бывшего клуба. Именно счет 3:1 в пользу Атлетико продержался до финального свистка, хотя у "сливочных" было очень много моментов, чтобы хотя бы сократить отставание от соперника.

Джуд Беллингем, регулярно забивающий за Реал, на этот раз покинул поле без результативных действий. 20-летний английский футболист заработал желтую карточку и не помог команде хотя бы вырвать выездную ничью.

За то молодой талант проявил уважение к сопернику, несмотря на поражение своей команды. Беллингем не стал на огромную эмблему Атлетико, изображенную на пути к подтрибунному помещению. Джуд перешел лого соперника на землю.

Беллингем проявил жест уважения к Атлетико: смотрите видео

Напомним, что звездный новичок "Королевского клуба" не имеет никакого отношения к полосатым, но уважает своих соперников.

Любопытно! Беллингем перешел в Реал в июле 2023 года, подписав контракт до конца июня 2029 года. До этого Джуд феерировал в дортмундской Боруссии. В футболке "сливочных" успел провести 7 матчей, в которых наколотил 6 голов и отдал один ассист.

Отметим, что Реал и Атлетико проходят в первой пятерке турнирной таблицы. Подопечные Карло Анчелотти с 15 баллами замыкают топ-3 Ла Лиги, а "матрасники" имеют 10 пунктов и 5-ю позицию.