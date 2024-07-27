Артем Довбик зажег в прошлом сезоне в Жироне. Украинский форвард перебрался из Днепра-1 прошлым летом и забил 24 гола за кампанию 2023-2024, став топ-бомбардиром Ла Лиги.

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Атлетико не поддастся на шантаж

Неудивительно, что к персоне игрока возник интерес на трансферном рынке. Сообщалось, что Атлетико является фаворитом в борьбе за Артема. Мадридцы даже согласовали контракт с Жироной и агентом команды.

Впрочем, трансфер может сорваться. Атлетико обвиняет агента Довбика Алексея Люндовского в желании заработать больше комиссионных. Сам футболист опровергает эту информацию.

Дошло даже до того, что тренер мадридцев Диего Симеоне пытался лично поговорить с Артемом, но украинец не взял трубку. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Тем временем появился новый претендент на игрока.

Итальянская Рома готова предложить лучшие финансовые условия форварду и агенту. Из-за этого у Атлетико лопнуло терпение. Клуб поставил Довбику ультиматум, что не собирается менять условия трансфера.

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"Матрасники" надеются, что сам Артем будет настаивать на трансфере именно в столицу Испании. Преимуществом для украинца является уже знакомая Ла Лига и выступления Атлетико в Лиге чемпионов, тогда как Рома будет играть в Лиге Европы. "Волки" готовы заплатить за нападающего 32 миллиона и еще пять миллионов бонусами.

Суперсезон Довбика

Напомним, что в прошлом сезоне Артем записал на свой счет 24 гола и 10 ассистов в 39-ти матчах за Жирону. Своими результативными действиями Довбик помог каталонцам впервые в истории попасть в еврокубки, причем сразу в Лигу чемпионов.

Также на счету 27-летнего форварда 31 матч и 10 голов за сборную Украины. Его контракт с Жироной действует до лета 2028 года, Transfermarkt оценивает Довбика в 35 миллионов евро.