Атлетико на 90+8 минуте трижды опозорился с эпическим пенальти и вылетел из Лиги чемпионов: видео

В Лиге чемпионов определилось уже 12 из 16 команд, вышедших в раунд плей-офф. Однако среди них не будет испанского Атлетико, упустившего какие-либо шансы.

Атлетико не слишком уверенно выступило в этом сезоне Лиги чемпионов. Команда только в первом туре победила Порту. Тогда в этом матче все три гола были забиты после 90-й минуты, а победу принес удар Гризманна на 90+11 минуте матча. Далее последовали поражения от Байера и Брюгге, а также ничьи против этих команд.

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Именно с немецким клубом Атлетико сыграл в пятом туре 26 октября. Выходила команда на поле, зная, что Порту победил Брюгге. Так что "матрасникам" нужно было только побеждать.

Но не сложилось. Диаби первым открыл счет в этом матче. Хозяева поля на это ответили точным ударом Карраско посреди первого тайма. Но через несколько минут снова впереди в счете был Байер, когда отличился Хадсон-Одои.

Во втором тайме Де Пауль сравнял счет после паса Карраско. И именно бельгиец мог стать героем поединка.

Арбитр добавил пять минут к основному времени матча. Но все самое интересное в матче произошло тогда, когда это время прошло. На 90+6 минуте один из игроков "фармацевтов" сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр поначалу не зафиксировал фол. Но после просмотра видеоповтора указал на 11-метровую отметку.

Но радость фанатов Атлетико была недолгой. Пробовать пенальти пошел Карраско. Но голкипер Градецки отразил его удар. Однако первым на добивании оказался Сауль. Он пробил головой, но мяч попал в перекладину ворот. Первым на отскок мяч среагировал Рейнилдо, но его удар был заблокирован, после чего мяч покинул пределы поля.

Так что за пять туров Атлетико в Лиге чемпионов набрал всего пять очков. И окончательно упустил шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь команда будет сражаться за попадание в плей-офф Лиги Европы. Ведь даже третье место испанский клуб себе не гарантировал – Байер отстает только на одно очко.

В последнем туре Атлетико нужно сыграть не хуже, чем Байер. Ведь при равном количестве очков (поражение Атлетико и ничья Байера) немецкий клуб обойдет своего соперника в турнирной таблице.