Атлетіко не надто впевнено виступило в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Команда лише в першому турі перемогла Порту. Тоді в цьому матчі всі три голи було забито після 90-ї хвилини, а перемогу приніс удар Грізманна на 90+11 хвилині матчу. Далі були поразки від Баєра та Брюгге, а також нічиї проти цих команд.

Водночас Маестро з пенальті: воротар Порту встановив неймовірний рекорд Ліги чемпіонів – відеоогляд

Саме з німецьким клубом Атлетіко зіграв у п'ятому турі 26 жовтня. Виходила команда на поле, вже знаючи, що Порту переміг Брюгге. Тож "матрацникам" треба було лише перемагати.

Та не склалося. Діабі першим відкрив рахунок в цьому матчі. Господарі поля на це відповіли влучним ударом Карраско всередині першого тайму. Та за декілька хвилин знову попереду в рахунку був Баєр, коли відзначився Хадсон-Одої.

У другому таймі Де Пауль зрівняв рахунок після пасу Карраско. І саме бельгієць згодом міг стати героєм поєдинку.

Арбітр додав п'ять хвилин до основного часу матчу. Та все найцікавіше в матчі сталося тоді, коли цей час минув. На 90+6 хвилині один з гравців "фармацевтів" зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітр спочатку не зафіксував фол. Та після перегляду відеоповтору таки вказав на 11-метрову позначку.

Та радість фанів Атлетіко була не довгою. Пробивати пенальті пішов Карраско. Але голкіпер Градецкі відбив його удар. Однак першим на добиванні опинився Сауль. Він пробив головою, але м'яч влучив в перекладину воріт. Першим на відскок м'яча зреагував Рейнілду, але його удар було заблоковано, після чого м'яч покинув межі поля.

Тож за п'ять турів Атлетіко в Лізі чемпіонів набрав лише п'ять очок. І остаточно втрати шанс вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Тепер команда буде боротися за потрапляння в плей-офф Ліги Європи. Адже навіть третє місце іспанський клуб собі не гарантував – Баєр відстає лише на одне очко.

В останньому турі Атлетіко треба зіграти не гірше, аніж Баєр. Адже за рівної кількості очок (поразка Атлетіко та нічия Баєра), німецький клуб обійде свого суперника в турнірній таблиці.