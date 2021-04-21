Ми прагнемо дати вболівальникам найкращий футбольний досвід

Інтер 21 квітня на своєму офіційному сайті оголосив, що більше не є членом Суперліги Європи.

До теми Суперліга оголосила про призупинення турніру

"Інтер підтверджує, що більше не братиме участі в проєкті Суперліги. Ми завжди прагнемо дати вболівальникам найкращий футбольний досвід. Інновації та інклюзивність – частина нашої ДНК з моменту заснування. Наш зв'язок з усіма зацікавленими сторонами щодо поліпшення футбольної індустрії ніколи не зміниться.

Інтер вважає, що футбол, як і будь-яка інша галузь, повинен бути зацікавлений у постійному поліпшенні своїх змагань у рамках принципу фінансової стійкості, щоб не втрачати інтерес уболівальників різного віку зі всього світу.

З цим баченням ми сподіваємося продовжити співпрацювати з інститутами і всіма зацікавленими сторонами задля майбутнього спорту, який ми всі любимо", – мовиться у повідомленні італійців.

Рішення Інтера підтримав ще один італійський клуб – Мілан.

"Ми прийняли запрошення взяти участь у проєкті Суперліга з щирим наміром провести найкраще європейське змагання для футбольних фанатів по всьому світу та в інтересах клубу і наших власних уболівальників. Мінятися не завжди легко, але для прогресу необхідна еволюція, а структури європейського футболу розвивалися і змінювалися протягом десятиліть.

Проте, голоси і побоювання уболівальників по всьому світу були чітко виражені з приводу Суперліги, і Мілан повинен уважно ставитися до голосу тих, хто любить цей чудовий вид спорту", – заявили у міланському клубі.

Атлетіко повідомив про рішення не оформляти до кінця участь у проєкті

Мадридський Атлетіко також повідомив іншим клубам-засновникам Суперліги про намір вийти зі складу учасників турніру.

"Члени ради директорів Атлетіко зустрілися вранці у середу і вирішили направити Суперлізі та іншим клубам-засновникам турніру формальне повідомлення про наше рішення не оформляти до кінця участь у проєкті.

Атлетіко приєднався до турніру в понеділок, перебуваючи в обставинах, яких на цей момент вже немає. Для клубу невід'ємною складовою життя є гармонійні відносини з усіма групами фанатів, які роблять "рохібланкос" сім'єю", – мовиться у повідомленні на сайті Атлетіко.

Мадридський клуб повідомив, що футболісти першої команди та тренерський штаб підтримали рішенням клубу.

Таким чином, станом на 21 квітня Суперлігу офіційно покинули 9 з 12 засновників турніру:

Манчестер Сіті,

Манчестер Юнайтед,

Ліверпуль,

Арсенал,

Тоттенгем,

Челсі,

Атлетіко,

Інтер,

Мілан

Наразі в Суперлізі залишаються дві іспанські команди та одна італійська – Барселона, Реал та Ювентус.



Що відомо про Суперлігу / Інфографіка Спорт 24