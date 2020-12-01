Мадридський Атлетіко та мюнхенська Баварія не змогли визначити сильнішого у рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. У вівторок, 1-го грудня, команди розійшлися миром у Мадриді.

Атлетіко – Баварія 1:1

Голи:Фелікс, 26 – Мюллер, 86 (п)

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Хід гри

Уже на 7-й хвилині дебютанту Баварії у Лізі чемпіонів Александру Нюбелю вдалося вступати в гру, пише 24 канал. Корреа з близької відстані пробив у руки колишньому голкіперу Шальке.

На 24-й хвилині Карраско завдав небезпечного дальнього удару, але пробив повз ворота Нюбеля. А вже через дві хвилини "матрацники" відкрили рахунок у грі.

Після вкидання з-за бокової лінії Льоренте отримав м'яч та прострілив у штрафний на Фелікса. Португалець відмінно зіграв на випередження та пробив у кут воріт гостей – 1:0.

Чемпіони Німеччини відповіли непоганим соло Мусіали, однак удар талановитого англійця виявився неточним. На 38-й хвилині Льоренте пробачив Баварію. Хавбек Атлетіко у штрафному мюнхенців отримав м'яч, але хитнувши оборонців, пробив вище воріт.

По перерві "матрацники" продовжили марнувати прекрасні моменти. Фелікс з меж штрафного поцілив у поперечину потужним ударом. Однак під час атаки гравці мадридського клубу залізли в офсайд, тому гол у будь-якому випадку був би скасований.

Мюнхенці відповіли дальнім ударом Чупо-Мотінга в руки Облаку. На 74-й хвилині гості вибухнули несподіваним моментом. Гнабрі знайшов у штрафному Мюллера, якому забракло буквально декількох сантиметрів, щоб дотягнутися до м'яча під час рандеву з Облаком.

На 85-й хвилині Мюллер заробив для Баварії пенальті та сам його впевнено реалізував – 1:1. У підсумку гра завершилася нічиєю.

Баварія заздалегідь виграла свою групу, тому для мюнхенців матч з Атлетіко не мав принципового значення. Мадридці в останньому турі поборються за вихід у плей-офф з австрійським Зальцбургом.

Слід зазначити, що Атлетіко перервав серію Баварії з 15 поспіль виграних матчів у Лізі чемпіонів. До того Баварії завдавав поразки Ліверпуль у рамках 1/8 фіналу (3:1).

Атлетіко – Баварія відеоогляд