Мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона" встретятся 21 ноября в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Кто фаворит ожесточенного противостояния – читайте далее в материале.

Атлетико – Барселона: прогноз

Оба коллектива не слишком удачно начали сезон-2020/2021, пишет 24 канал. "Атлетико" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов (4:0), хотя в чемпионате по так называемым потерянным очкам лидирует.

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"Матрасники" сыграли на два матча меньше, чем "Реал Сосьедад" и "Вильярреал". Если в двух перенесенных поединках подопечные Диего Симеоне наберут 4 очка, то возглавят турнирную таблицу.

Зато "Барселона" без осечек идет в Лиге чемпионов. Однако "блауграна" успела дважды проиграть в Ла Лиге и еще дважды сыграла вничью. Именно турнирная ситуация добавляет интриги матчу.

Прогноз Marathonbet

Несмотря на домашний для себя статус матча "Атлетико" не является фаворитом встречи. Букмекеры отдают небольшое предпочтение подопечным Рональда Кумана. В частности, на победу каталонцев коэффициент 2,57.

Коэффициент, что "Атлетико" таки победит "Барселону" в чемпионате Испании – 2,94. ничья в поединке – коэффициент 3,66.

В Marathonbet на поединок "Атлетико" – "Барселона" действует нулевая маржа.

Следует отметить. В последних пяти матчах между командами дважды была зафиксирована ничья. Еще дважды "Барселона" победила. Зато "Атлетико" одолел "Барселону" в Суперкубке Испании.

К сожалению, матч из-за коронавируса пропустит форвард "Атлетико" Луис Суарес, до недавнего времени защищавший цвета "Барселоны". В то же время выйти на поле сможет Жоау Феликс, который проводит удачный старт сезона. Гол португальца в ворота "Барселоны" оценен коэффициентом 2,99.

В то же время за "Барселону" сможет сыграть француз Антуан Гризманн, который в свое время играл за мадридцев. Гол нападающего "Барселоны" в ворота бывших партнеров оценен коэффициентом 3.

Поединок "Атлетико" – "Барселона" состоится в субботу, 21 ноября. Начало матча в 22:00.