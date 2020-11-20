Мадридський "Атлетіко" та каталонська "Барселона" зустрінуться 21 листопада у рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії. Хто фаворит запеклого протистояння – читайте далі у матеріалі.

Атлетіко – Барселона: прогноз

Обидва колективи не надто вдало розпочали сезон-2020/2021, пише 24 канал. "Атлетіко" був битий "Баварією" у Лізі чемпіонів (4:0), хоча в чемпіонаті за так званими втраченими очками лідирує.

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"Матрацники" зіграли на два матчі менше, аніж "Реал Сосьєдад" та "Вільярреал". Якщо у двох перенесених поєдинках підопічні Дієго Сімеоне наберуть 4 очки, то очолять турнірну таблицю.

Натомість "Барселона" без осічок йде у Лізі чемпіонів. Проте "блауграна" встигла двічі програти у Ла Лізі та ще двічі зіграла внічию. Саме турнірна ситуація додає інтриги матчу.

Прогноз Marathonbet

Попри домашній для себе статус матчу "Атлетіко" не є фаворитом зустрічі. Букмекери віддають невелику перевагу підопічним Рональда Кумана. Зокрема, на звитягу каталонців коефіцієнт 2,57.

Коефіцієнт, що "Атлетіко" таки переможе "Барселону" у чемпіонаті Іспанії – 2,94. Нічия у поєдинку – коефіцієнт 3,66.

У Marathonbet на поєдинок "Атлетіко" – "Барселона" діє нульова маржа.

Слід зазначити. В останніх п'яти матчах між командами двічі було зафіксовано нічию. Ще двічі "Барселона" перемогла. Натомість "Атлетіко" здолав "Барселону" в Суперкубку Іспанії.

На жаль, матч через коронавірус пропустить форвард "Атлетіко" Луїс Суарес, який донедавна захищав кольори "Барселони". Водночас вийти на поле зможе Жоау Фелікс, який проводить вдалий старт сезону. Гол португальця у ворота "Барселони" оцінений коефіцієнтом 2,99.

Водночас за "Барселону" зможе зіграти француз Антуан Грізманн, який свого часу грав за мадридців. Гол нападника "Барселони" у ворота колишніх партнерів оцінений коефіцієнтом 3.

Поєдинок "Атлетіко" – "Барселона" відбудеться у суботу, 21 листопада. Початок матчу о 22:00.