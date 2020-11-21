В субботу, 21 ноября, состоится одно из самых интересных противостояний в чемпионате Испании – в гости к мадридскому "Атлетико" пожалует "Барселона". Любители футбола смогут посмотреть этот матч и в Украине

Особую пикантность этому противостоянию должно было придать то, что теперь за "Атлетико" выступает Луис Суарес. Форвард перешел в мадридский клуб из "Барселоны" почти даром. И имел шансы в этом матче огорчить своих бывших партнеров, среди которых и Лео Месси, с которыми он поддерживает довольно дружеские отношения, но не сложилось. Накануне матча стало известно, что у Суареса положительный тест на коронавирус, поэтому он пропустит этот матч.

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Но и кроме Суареса, многие игроки не смогут сыграть в этом матче.

Атлетико к этому матчу подходит в качестве так называемого "скрытого" лидера. Команда пока занимает третье место, набрав 17 очков. Но "матрасники" сыграли на два матча меньше, чем лидер "Реал Сосьедад". И в случае победы над "Барселоной", поднимутся на первое место.

"Барселона" не сильно удачно выступает в чемпионате. Только в прошлом туре команда прервала серию из четырех матчей без побед, а Месси наконец забил гол не с пенальти.

Смотреть матч "Атлетико" – "Барселона" в Украине официально можно на сайте Megogo. Начало трансляции матча – в 22:00. Просмотр доступен по подписке "Максимальная". Для новых абонентов есть возможность подключить ее за 1 гривну в первые 14 дней. В дальнейшем абонплата составит 197 гривен в месяц.