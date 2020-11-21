У суботу, 21 листопада, відбудеться одне з найцікавіших протистоянь у чемпіонаті Іспанії – в гості до мадридського "Атлетіко" завітає "Барселона". Любителі футболу зможуть переглянути цей матч і в Україні

Особливої пікантності цьому протистоянню мало надати те, що тепер за "Атлетіко" виступає Луїс Суарес. Форвард перейшов до мадридського клубу з "Барселони" майже задарма. І мав шанси в цьому матчі засмутити своїх колишніх партнерів, серед яких і Лео Мессі, з якими він підтримує доволі дружні відносини. Та не склалося. Напередодні матчу стало відомо, що у Суареса позитивний тест на коронавірус, тому він пропустить цей матч.

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Але й окрім Суареса, чимало гравців не зможуть зіграти в цьому матчі.

Атлетіко до цього матчу підходить у ролі так званого "прихованого" лідера. Команда поки посідає третє місце, набравши 17 очок. Але "матрацники" зіграли на два матчі менше, аніж лідер "Реал Сосьєдад". І у випадку перемоги над "Барселоною", підіймуться на перше місце.

"Барселона" теж не надто вдало виступає в чемпіонаті. Лише в минулому турі команда перервала серію із чотирьох матчів без перемог, а Мессі нарешті забив гол не з пенальті.

Дивитися матч "Атлетіко" – "Барселона" в Україні офіційно можна на сайті Megogo. Початок трансляції матчу – о 22:00. Перегляд доступний за передплатою "Максимальна". Для нових абонентів є можливість підключити її за 1 гривню на перші 14 днів. Надалі абонплата становитиме 197 гривень на місяць.