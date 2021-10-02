Атлетико – Барселона: где смотреть матч Ла Лиги

Атлетико 2 октября принимает Барселону в 8-м туре испанской Ла Лиги. В Украине эту встречу можно посмотреть онлайн.

Где смотреть матч Ла Лиги Атлетико – Барселона

Топовый матч испанской Ла Лиги, в котором встретится Атлетико и Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Трансляция поединка Атлетико – Барселона в Украине будет доступна на платформе Megogo.

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Перед матчем