Де дивитись матч Ла Ліги Атлетіко – Барселона
Топовий матч іспанської Ла Ліги, у якому зустрінеться Атлетіко та Барселона, розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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Трансляція поєдинку Атлетіко – Барселона в Україні буде доступна на платформі Megogo.
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Перед матчем
- В останніх 20 матчах Барселона 11 разів йшла з поля переможцем. Лиши 3 поєдинки завершувались на користь Атлетіко. Ще у 6 зустрічах грали внічию.
- Востаннє Барселона та Атлетіко грали між собою у травні 2021 року. У тій грі команди зіграли внічию 0:0.
- Зараз каталонський клуб переживає не найкращі часи. Тому перемога підопічним Рональда Кумана потрібна "кров із носа". Крісло під нідерландським фахівцем дуже сильно хитається. Керівництво Барселони може після чергової невдачі може звільнити наставника з керма головного керманича команди.