Где смотреть матч Ла Лиги Атлетико – Барселона
Топовый матч испанской Ла Лиги, в котором встретится Атлетико и Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Перед матчем
- В последних 20 матчах Барселона 11 раз уходила с поля победителем. Лишь 3 поединка завершались в пользу Атлетико. Еще в 6 встречах играли вничью.
- Последний раз Барселона и Атлетико играли между собой в мае 2021 года. В той игре команды сыграли вничью 0:0.
- Сейчас каталонский клуб переживает не лучшие времена. Поэтому победа подопечным Рональда Кумана нужна "кровь из носа". Кресло под нидерландским специалистом очень сильно шатается. Руководство Барселоны может после очередной неудачи может уволить наставника с руля главного тренера команды.