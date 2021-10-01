Последствия могли быть серьезнее
Болельщики во время игры зажгли пиротехнику и бросали ее на поле, одна из петард упала у ног вратаря гостей Кевина Траппа и взорвалась.
К слову Огненное фаер-шоу на трибунах: фанаты сорвали матч Лиги Европы во Франции
Голкипер немецкой команды упал на газон, врачи несколько минут приводили игрока в себя, но Кевин все же сумел продолжить поединок.
Видео взрыва петарды возле голкипера Айнтрахта
В УЕФА должны инициировать расследование, а бельгийскому Антверпену грозит штраф за поведение фанатов на трибунах. Официального заявления по этому поводу в УЕФА еще не делали.
- К слову, матч завершился победой его команды с минимальным преимуществом – 1:0. На дополнительной первой минуте мяч забил Гонсало Пасиенсия.