Атлетик – Реал 0:1

Гол: Начо, 68

Удаление: Гарсия, 89 (Атлетик)

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В первом тайме единственный острый момент создали хозяева поля. Алехандро Беренгер выполнил штрафной с перспективной позиции, но направил мяч рядом с правой стойкой.

После перерыва свою возможность имел и Реал. После навеса с углового, Каземиро ударом головой направил мяч в перекладину.

На 68 минуте Реал таки размочил нули на табло. "Сливочные" зажали Басков в штрафной и мяч после прострела Каземиро попал в Начо и залетел в сетку.

В конце матча хозяев подвел Гарсия, который наработал на удаление.

Атлетик – Реал видеообзор