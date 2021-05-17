Атлетик – Реал 0:1
Гол: Начо, 68
Удаление: Гарсия, 89 (Атлетик)
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В первом тайме единственный острый момент создали хозяева поля. Алехандро Беренгер выполнил штрафной с перспективной позиции, но направил мяч рядом с правой стойкой.
После перерыва свою возможность имел и Реал. После навеса с углового, Каземиро ударом головой направил мяч в перекладину.
На 68 минуте Реал таки размочил нули на табло. "Сливочные" зажали Басков в штрафной и мяч после прострела Каземиро попал в Начо и залетел в сетку.
В конце матча хозяев подвел Гарсия, который наработал на удаление.
Атлетик – Реал видеообзор
- Последний тур Ла Лиги состоится 23 мая. Сейчас Реал проигрывает Атлетико 2 очка. "Сливочным" нужно побеждать Вильярреал и надеяться на неудачу "матрасников" в игре против Вальядолида.