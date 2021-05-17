Атлетік – Реал 0:1
Гол: Начо, 68
Вилучення: Гарсія, 89 (Атлетік)
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У першому таймі єдиний гострий момент створили господарі поля. Алехандро Беренгер виконав штрафний з перспективної позиції, але спрямував м'яч поруч із правою стійкою.
Після перерви свою нагоду мав і Реал. Після навісу з кутового Каземіро ударом головою спрямував м'яч у поперечину.
На 68 хвилині Реал таки розмочив нулі на табло. "Вершкові" затиснули басків у штрафному й м'яч після прострілу Каземіро влучив у Начо та залетів у сітку.
Наприкінці матчу господарів підвів Гарсія, який напрацював на вилучення.
Атлетік – Реал відеоогляд
- Останній тур Ла Ліги відбудеться 23 травня. Наразі Реал програє Атлетіко 2 очки. "Вершковим" потрібно перемагати Вільярреал та надіятися на невдачу "матрацників" у грі проти Вальядоліда.