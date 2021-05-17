Атлетік – Реал 0:1

Гол: Начо, 68

Вилучення: Гарсія, 89 (Атлетік)

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У першому таймі єдиний гострий момент створили господарі поля. Алехандро Беренгер виконав штрафний з перспективної позиції, але спрямував м'яч поруч із правою стійкою.

Після перерви свою нагоду мав і Реал. Після навісу з кутового Каземіро ударом головою спрямував м'яч у поперечину.

На 68 хвилині Реал таки розмочив нулі на табло. "Вершкові" затиснули басків у штрафному й м'яч після прострілу Каземіро влучив у Начо та залетів у сітку.

Наприкінці матчу господарів підвів Гарсія, який напрацював на вилучення.

Атлетік – Реал відеоогляд