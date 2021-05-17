Атлетико – Осасуна 2:1

Голы: Лоди, 82, Суарес, 88 – Будимир, 75

Смотрите также Барселона сенсационно проиграла Сельте и попрощалась с надеждами на титул в Ла Лиге: видео

Уже на 9 минуте игры хозяева могли выходить вперед, но Суарес не обыграл голкипера Осасуны в пределах штрафной. Через 10 минут уругваец во второй раз угрожал воротам гостей.

Суарес замыкал прострел с правого фланга, и попал в стойку. На 28 минуте на ударную позицию в штрафной вышел Корреа, однако его удар парировал голкипер.

Перед завершением первого тайма Сауль выстрелил красивым ударом, но совсем немного не попал в створ ворот.

Гости смогли реализовать едва ли не первый свой шанс в матче. Гарсия выполнил навес с левого фланга, и Будумир пробил головой. Облак вроде смог отбить мяч, но тот уже пересек линию ворот.

Атлетико сразу побежал вырывать победу. На 82 минуте Феликс закинул в штрафную на Лоди, который прошил голкипера – 1:1. А через 6 минут Суарес замкнул передачу Карраско в пределах штрафной и принес победу Атлетико.

Атлетико – Осасуна видеообзор