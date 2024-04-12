Атлетик с фанами неординарно на лодках отпраздновал триумф в Кубке Испании: яркое видео

12 апреля 2024, 13:40
Читати новину українською

Источник:

Атлетик Бильбао

В субботу, 6 апреля, состоялся финал Кубка Испании. Атлетик победил Мальорку по результатам послематчевых пенальти (4:2).

Обладателем Кубка Испании Атлетик стал впервые за 40 лет. Через неделю после победы над Мальоркой в финале клуб вместе с болельщиками решили ее отпраздновать.

Читайте также Бывший наставник Реала может возглавить один из престижных клубов вместе со звездным ассистентом

Празднование трофея на лодках

Игроки и тренеры команды совершили прогулку по реке. Впоследствии празднование продолжилось в Бильбао.

Празднование Атлетиком победы в кубке Испании: смотрите видео

Видео празднования Атлетик Бильбао

 Видео празднования в Бильбао

Отметим. В турнирной таблице Ла Лиги Атлетик занимает 5-ю позицию, набрав 56 очков.

Следующий матч команда сыграет с Вильярреалом. Начнется игра 14 апреля в 19:30 по киевскому времени.

Путь Атлетик Бильбао к финалу Кубка Испании

  • В первом круге Атлетик минимально победил Руби со счетом 1:2.
  • Разгромно победил Кайон во втором туре (0:3). С таким же счетом одержал победу над Эйбаром в следующем туре.
  • В 1/8 финала одолел Алавес со счетом 2:0.
  • В четвертьфинале Атлетик сенсационно победил Барселону (4:2).
  • В первом полуфинале минимально победил Атлетико Мадрид (0:1), а во втором – разгромил со счетом 3:0.
Автор: Валерія Фургалець