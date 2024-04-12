Володарем Кубку Іспанії Атлетік став вперше за 40 років. Через тиждень після перемоги над Мальоркою у фіналі клуб разом із вболівальниками вирішили її відсвяткувати.

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Святкування трофея на човнах

Гравці та тренери команди здійснили прогулянку річкою. Згодом святкування продовжилось в Більбао.

Святкування Атлетіком перемоги у кубку Іспанії: дивіться відео

Відео святкування Атлетік Більбао

Відео святкування в Більбао

Наступний матч команда зіграє з Вільярреалом. Розпочнеться гра 14 квітня о 19:30 за київським часом.

Шлях Атлетік Більбао до фіналу Кубку Іспанії

  • У першому колі Атлетік мінімально переміг Рубі з рахунком 1:2.
  • Розгромно переміг Кайон у другому турі (0:3). З таким же рахунком здобув перемогу над Ейбаром у наступному турі.
  • В 1/8 фіналу здолав Алавес з рахунком 2:0.
  • У чвертьфіналі Атлетік сенсаційно переміг Барселону (4:2).
  • У першому півфіналі мінімально переміг Атлетіко Мадрид (0:1), а у другому – розгромив з рахунком 3:0.