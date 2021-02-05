Атлетик победил Бетис в эпической серии пенальти и стал полуфиналистом Кубка Испании: видео
Атлетик из Бильбао стал последним полуфиналистом Кубка Испании, обыграв в четвертьфинале в серии пенальти Бетис.
Источник: 24 канал
Бетис – Атлетик 1:1 (1:4 по пен.)
Голы: Хуанми, 84-Р. Гарсия, 90 + 4
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Севильцы вышли вперед на 84-й минуте после удара Хуанма, но Атлетик отыгрался на четвертой компенсированной минуте благодаря точному удару Рауля Гарсии.
В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти голкипер Атлетика Унай Симон отразил два удара, и команда выиграла серию 4:1.
- Атлетик стал последним полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка, присоединившись к Барселоне, Севилье и Леванте (жеребьевка состоится 5 февраля).
- В начале апреля тот же Атлетик и Реал Сосьедад разыграют Кубок сезона 2019/20, а через неделю будет еще один финал.
Бетис-Атлетик видеообзор матча
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