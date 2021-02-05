Атлетік переміг Бетіс у епічній серії пенальті і став півфіналістом Кубка Іспанії: відео
Атлетік з Більбао став останнім півфіналістом Кубка Іспанії, обігравши в чвертьфіналі в серії пенальті Бетіс.
Джерело: 24 канал
Бетіс – Атлетік 1:1 (1:4 по пен.)
Голи: Хуанмі, 84 – Р. Гарсія, 90+4
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Севільці вийшли вперед на 84-й хвилині після удару Хуанма, але Атлетік відігрався на четвертій компенсованій хвилині завдяки точному удару Рауля Гарсії.
У додатковий час голів забито не було, а в серії пенальті голкіпер Атлетіка Унай Сімон відбив два удари, і команда виграла серію 4:1.
- Атлетік став останнім півфіналістом поточного розіграшу Кубка, приєднавшись до Барселони, Севільї та Леванте (жеребкування відбудеться 5 лютого).
- На початку квітня той-таки Атлетік та Реал Сосьєдад розіграють Кубок сезону 2019/20, а через тиждень буде ще один фінал.
Бетіс – Атлетік відеоогляд матчу
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