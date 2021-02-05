Источник: 24 канал

Тоттенхэм – Челси 0:1

Гол: Жоржиньо, 24 (п)

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Уже на первых секундах матча футболисты Челси бросились в атаку. Вернер ударом головой мог забросить мяч за шиворот голкиперу, но мяч пролетел над перекладиной.

В середине первого тайма активность лондонцев была вознаграждена. Дайер в борьбе сфолил на Вернере – пенальти. К отметке подошел Жоржиньо и хладнокровно переиграл вратаря. Голкипер хоть и угадал направление удара, но не сумел помешать голу – 0:1.

Гости стремительно бросились в атаку, чтобы удвоить счет. Но Вернер упустил великолепный выход один на один с вратарем, пробив значительно выше владений Тоттенхэма. Игра "шпор" вообще не была похожа на ту, которую они показывают. У них не было никаких шансов поразить ворота Льориса.

Зато Ковачич взял инициативу на себя и пробил в пределах штрафной – мяч пролетел рядом со стойкой. Маунт имел наиболее реальную возможность удвоить преимущество, но переиграть французского вратаря хозяев не удалось.

Подопечные Жозе Моуринью все никак не могли дойти до ворот соперника. Ламела решил пробить с дальнего расстояния. Но эффектный сэйв Менди спас команду.

Почти сразу Карлос сыграл лучше всего на втором этаже. Но мяч после подачи с фланга пролетел мимо стойки. В итоге – 0:1, минимальная победа Челси.

После победы Челси идет 6-м, приблизившись вплотную к топ-5. В их активе 36 очков. Тоттенхэм с 33 пунктами занимает 7 место.

Тоттенхэм – Челси: видеообзор