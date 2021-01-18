У фіналі Суперкубка Іспанії зійшлися Атлетік та Барселона. В основний час сильнішого командам виявити не вдалося. Атлетік же здобув перемогу в додатковий час.

Барселона – Атлетік 2:3 ОТ

Голи: Грізманн, 40, 77 – Де Маркос, 42, Вільялібре, 90, Уільямс, 93

Вилучення: Мессі, 120 (Барселона)

На шляху до фіналу Барселона лише у серії пенальті перемогла Реал Сосьєдад. Атлетік же розібрався з Реалом в основний час. У фіналі основного часу командам виявилося недостатньо, але і до серії пенальті справа не дійшла.

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Ще у першому таймі Мессі як мінімум тричі міг забивати гол. Але його удари виявилися хибними. Хоча під час третього з цих ударів одразу троє гравців кинулися блокувати удар. Їм це вдалося. Та першим на добиванні опинився Грізманн, який і відкрив рахунок в цьому матчі.

Та радість "блаугранас" виявилася не довгою. Вже за дві хвилини рахунок на табло був рівним, коли Де Маркос втік за спини Альби під час прострілу від партнера та пробив по воротах.

У другому таймі обидві команди створили небезпеки зі стандартів. Та якщо Мессі пробив мимо, то Атлетіку вдалося навіть забити. Але арбітр не зарахував гол Рауля Гарсії через офсайд.

На 77-й хвилині Барса знову вийшла вперед. І знову після прострілу Альби. Та цього разу все було в дотик. Грізманн оформив дубль.

Коли вже Барселона готувалася до святкувань, Атлетік перевернув все з ніг на голову. Ще одна подача зі штрафного, і Вільялібре у падінні таки дотягнувся до м'яча та відправив його у ворота тер Штегена.

Не відійшовши від шоку пропущеного голу, Барселона пропустила ще один раз. Якщо у другому таймі Уільямс промахнувся з вбивчої позиції, то цього разу нападник відправив м'яч точно у кут воріт – з меж штрафного майданчика і від штанги.

Кінцівка матчу відзначилася грубою грою Мессі. Майже у центрі поля він завдав удар в потилицю супернику. За що і отримав червону картку.

Атлетік переміг та здобув Суперкубок Іспанії.