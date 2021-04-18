Атлетік – Барселона 0:4

Голи: Грізманн, 60, де Йонг, 63, Мессі, 68, 72

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Барселона підійшла до матчу у статусі фаворита фіналу Кубка Іспанії. Однак це потрібно було довести у зустрічі проти непоступливого суперника з міцною обороною Атлетік.

У 2021 році клуби двічі зустрічались на футбольному полі, де обидві команди мають у своєму активі по одній перемозі.

Вже на старті поєдинку гості з Каталонії могли відкрити рахунок на табло. Мессі у штрафному суперника скинув під удар до Йонгу. Його постріл взяла на себе стійка.

Атака підопічних Марселіно Гарсії Тораля була не менш небезпечною. Мартінес відгукнувся на передачу зі штрафного, але центрбеку не вистачило лише лічених сантиметрів, щоб дотягнутись до м'яча та розстріляти володіння тер Штегена.

У першій 45-хвилинці команди обмінялись моментами, але розмочити нулі не вдалось. Другий тайм був куди цікавішим та більш щедрим на голи.

Гольовий тайм

Грізманн замкнув простріл у штрафному Атлетіка, але удар француза парирував голкіпер. На 60-й хвилині нападник збірної Франції таки записав своє прізвище на табло. Грізманн відгукнувся на передачу де Йонга у воротарський майданчик та відкрив рахунок у фінальній зустрічі – 0:1. Цей гольовий постріл став початком розгрому Атлетіка.

Барселона видала прекрасну 15 хвилинку, за яку вона наколотила у ворота суперників ще три голи. Вже через три хвилини від першого голу цифри на табло були змінені. Альба віддав красиву передачу у штрафний господарів, де Йонг у падінні ударом головою подвоїв перевагу – 0:2. Френкі додав у свій актив до асисту ще й гол.

Далі на футбольному полі була гольова феєрія від Мессі. Ліонель обігрався активним де Йонгом, отримав передачу на хід, технічно обіграв опікуна та більярдним ударом відправив м'яч у кут воріт – 0:3. Воротар Сімин навіть не встиг зреагувати на такий постріл.

Не минуло і п'яти хвилин, як аргентинець оформив дубль. Знову асистом відзначився Альба. Іспанський захисник зряче віддав передачу у штрафний господарів прямо під удар Мессі. Голкіпер дотягнувся до м'яча, але не зумів повністю завадити йому залетіти у сітку воріт – 0:4.

Наприкінці зустрічі Грізманн відзначився другим голом у матчі, але суддя скасував взяття воріт через офсайд. Барселона розгромила Атлетік у фіналі Кубка Іспанії.

Атлетік – Барселона відеоогляд