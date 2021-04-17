В Испании так сложилось, что это второй финал Кубка короля за две недели. И во второй раз в нем сыграет Атлетик. До этого 3 апреля сыграли финал Кубка короля сезона 2019/2020. И в нем Атлетик уступил Реал Сосьедад. Теперь 17 апреля команда сыграет в финале турнира сезона 2020/2021. И противостоять ей будет Барселона.

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В Украине матч Атлетик – Барселона можно будет посмотреть на платформе Megogo. Однако трансляция доступна только по подписке "Максимальная". Она обойдется в 197 гривен в месяц. Для новых абонентов есть возможность подключиться за 1 гривну в первые 14 дней в рамках акции. По этой предоплате доступны 320 каналов для всей семьи, 20 тысяч фильмов и мультфильмов, а также популярные зарубежные сериалы, прямые трансляции футбола, бокса, Формулы-1, UFC и киберспорта.

Матч Атлетик – Барселона начнется 17 апреля в 22:30.