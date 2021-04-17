В Іспанії так склалося, що це другий фінал Кубка короля за два тижні. І вдруге в ньому зіграє Атлетік. До цього 3 квітня зіграли фінал Кубка короля сезону 2019/2020. І в ньому Атлетік поступився Реал Сосьєдаду. Тепер 17 квітня команда зіграє у фіналі турніру сезону 2020/2021. І протистоятиме їй Барселона.

До теми Атлетік – Барселона: хто виграє Кубок Іспанії сезону-2020/2021 – прогноз

В Україні матч Атлетік – Барселона можна буде переглянути на платформі Megogo. Однак трансляція доступна лише за передплатою "Максимальна". Вона обійдеться в 197 гривень на місяць. Для нових абонентів є можливість підключитися за 1 гривню на перші 14 днів в рамках акції. За цією передоплатою доступні 320 каналів для всієї родини, 20 тисяч фільмів і мультфільмів, а також популярні зарубіжні серіали, прямі трансляції футболу, боксу, Формули-1, UFC та кіберспорту.

Матч Атлетік – Барселона розпочнеться 17 квітня о 22:30.