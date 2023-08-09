Клуб із Бергамо вирішив влаштувати кадрову чистку, аби розвантажити свій фінансовий бюджет, та позбутись тих футболістів, які не входять у плани тренерського штабу.

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Став непотрібний Аталанті

На жаль, серед шести футболістів, яких виставили на трансферний ринок, є наш українець Віктор Коваленко. У послугах українського півзахисника не зацікавлений головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

Тому Коваленку потрібно шукати собі нову команду, попри чинний контракт із бергамівцями, який спливає вкінці червня 2025 року. Однак він його вже недопрацює.

Аталанта позбудеться вже другого українського футболіста за останні роки. Раніше клуб оформив трансфер Руслана Маліновського у Марсель. Щоправда, кар'єра Маліновського були значно успішнішою у Бергамо, аніж у його земляка.

Вже 12 серпня Аталанта зіграє свій перший офіційний матч у новому сезоні. Підопічні Гасперіні зустрінуться із Ювентусом.

Кар'єра в Аталанті у Коваленка не склалась