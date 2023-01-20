Серия А "украла" ассист у Коваленко в матче Кубка Италии Аталанта – Специя: видео голевой атаки

В четверг, 19 января, Аталанты принимала Специю в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Украинского дерби Малиновского против Виктора Коваленко не было, ведь клуб из Бергомо отдал в аренду Руслану в Марсель.

Виктор Коваленко вышел в стартовом составе специи. Уже в первом тайме обе команды устроили настоящую голевую перестрелку. Фанаты увидели пять голов – 3:2. 24 канал.

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Серия А имеет другое мнение

Непосредственное участие во втором мяче Специи принял Коваленко. Виктор ассистировал Верде. Однако официальный сайт Серии А "украл" голевую передачу у украинца.

Все из-за того, что полузащитник из Украины не был первым на мяче, его опередил защитник Аталанты, который бестолково сбросил мяч прямо в ноги автора второго гола Специи в ворота хозяев.

Коваленко остался за бортом результативных действий в этой голевой атаке гостей. Это могло быть первое результативное действие Виктора в сезоне-2022/2023.

В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник отыграл в футболке Специи 9 матчей, в которых пока не отмечался.

Видео второго гола Специи

Коваленко провел на поле 73 минуты и отправился отдыхать. Вместо украинца в игру вступил Даниэль Мальдини.

Отметим, что за минуту до замены Аталанта увеличила свое преимущество до 4:2, а уже на последней 90-й минуте добила специю – 5:2.

Аталанта выбила клуб Коваленко на стадии 1/8 финала Кубка Италии.