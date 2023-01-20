Манчестер Сити – Тоттенхэм 4:2

Голы: Альварес, 51, Голанд, 53, Марез, 63, 90 – Кулусевский, 44, Эмерсон Роял, 45+2

Клубы наконец-то нашли время в плотном игровом графике, чтобы провести поединок 7-го тура. Сити не в лучшем тонусе подходили к матчу против "шпор". Ведь в последнее время "горожане" не показывают ту игру, к которой привыкли болельщики "голубого" Манчестера. 24 канал.

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По-настоящему острый момент команды создали только на 39-й минуте первого тайма. Когда Грилиш вывел на удар Льюиса. Мяч после рикошета чуть не влетел во владение Льориса. Невероятный сейв издал французский голкипер Тоттенхэм.

Через три минуты Голанд оказался на газоне в штрафной гостей после верховой борьбы с голкипером Тоттенхэма. Судья не стал вестись на апелляции футболистов МанСити.

Родри классно забросил на Голанда, но удар головой от нападавшего был выше ворот.

Ударную концовку первого тайма выдали гости. Эдерсон грубо ошибся в собственной штрафной. Голкипер МанСити отдал мяч на защитника, но не подсказал тому, что у него уже за спиной набегает соперник. Тот пытался исправить ошибку вратаря, но не смог. Кулусевский сразу же наказал голкипера за позорный ляп – 0:1. Интересно, что Эдерсон обвинил в пропущенном голе не себя, а партнера по команде, которому отдал пас.

Уже в компенсированное к первому тайму время Тоттенхэм удвоил свое преимущество в счете. Кейн доиграл до конца, нападающий сборной Англии в подкате сохранил мяч и даже с острого угла сумел нанести удар. Эдерсон парировал выстрел, но на добивании головой удачно сыграл Эмерсон Роял – 0:2.

"Городяне" ушли на перерыв с позорными 0:2.

Безумный камбек от хозяев

Во втором тайме была совсем другая игра от подопечных Гвардиолы. На 51-й минуте Мансити отбил один мяч. Марез легко обыграл опекуна и "парашютиком" забросил мяч во вратарскую "шпор". Если после удара Грилиша мяч не побывал в сетке ворот гостей, то после добивания Альвареса Льорису уже пришлось вынимать его из собственных владений – 1:2.

Прошло две минуты, как хозяева огорчили Лериса. Родри опять же круто забросил на Марезу. Рояд головой сбросил на Голанда, который тоже головой засунул мяч в ворота Тоттенхэма - 2:2. Вот такая атака головами от Сити.

Команды обменялись опасными моментами. Сначала с дальней дистанции пристрелялся Марез – мимо ворот. А уже с выстрелом Перишича заблокировал Льюис.

Ровно через десять минут хозяева впервые в матче повел в счете. Марез накрутил опекуна и пробил в ближний угол с довольно неудобной позиции – 3:2.

Уже в конце матча Марез воспользовался грубой ошибкой Лангле – 4:2.

Манчестер Сити благодаря невероятному камбэку с 0:2 победил Тоттенхэм – 4:2.

Манчестер Сити – Тоттенхэм: видеообзор матча