Называют "новым Цыганковым": бывший клуб Малиновского "охотится" за воспитанником Динамо
Источник:Dynamo.kiev.ua
Итальянская Аталанта внимательно следит за украинским рынком. Клуб из Бергамо хочет переманивать украинских футболистов еще в начале их вхождения во взрослый футбол.
Итальянский клуб взял курс на украинский футбол после удачного периода в команде Руслана Малиновского. В глаза скаутов Аталанты попал юный воспитанник Динамо U-17 Кирилл Пашко.
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Украинский рынок – один из главных приоритетов Аталанты
16-летний футболист, играющий на позиции правого вингера, поразил функционеров Аталанты во время квалификации на Евро среди сборных до 17 лет. Также в том элит-раунде клуб из Бергамо присмотрелся к еще одному юному игроку Динамо Осипенко.
Отметим, что в структуре Аталанты уже играет Александр Драган, которому всего 15 лет. Зато в итальянском гранде не смогли закрепить другие два украинца – отправившийся в Специю Виктор Коваленко, а также Владислав Руснак, не заигравший за "молодежку" бергамасков, до того всего имевший конфликт с клубом.
Интересно, что Пашко недавно поставил подпись под новым контрактом с киевским клубом. Кирилл выступает в аренде до конца сезона-2022/2023 за юношескую команду луганской Зари.
Президент Динамо Игорь Суркис называл Пашка "новым Виктором Цыганковым", который зимой перебрался в Ла Лигу в испанскую Жирону. Кирилл закрывает ту же позицию, на которой у Динамо феерил Цыганков, а теперь разрывает испанское первенство.К слову. Аталанта после 27 туров Серии А идет на 6-м месте в турнирной таблице, позволяющего сыграть в отбое Лиги конференций. В активе команды Джана Пьера Гасперини 45 баллов.