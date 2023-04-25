Аталанта – Рома 3:1

Голи: Пашаліч, 39, Толої, 74, Коопмейнерс, 84 – Пеллегріні, 83.

У чемпіонаті Італії підійшов до закінчення 31 тур Серії А. На понеділок була винесена зустріч борців за місця в Лізі чемпіонів – Аталанта приймала Рому, пише 24 канал.

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Підопічні Гасперіні відставали від топ-четвірки на сім очок, тому їм треба було обов'язково долати прямого конкурента. Рома ж виграла три останні зустрічі Серії А, тому не збиралась зупинятись.

Перший тайм пройшов за ігрової переваги римлян. але перед перервою пощастило Аталанті. Пашаліч вчасно відгукнувся на подачу Сапату у лівою ного злету вколотив м'яч у сітку воріт Патрісіу.

У другому таймі Жозе Моуріньо провів низку замін і його команда продовжила тиснути, але один з кутових привів до другого голу у їх ворота. Толої влучно добив м'яч після сейву кіпера.

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Наприкінці Рома скоротила відставання завдяки більярдному пострілу Пеллегріні у кут з-за меж майданчика. Але крапку у матчі поставив Коопмейнерс. Голандцю на рівному місці м'яч подарував Патрісіу і тому залишалось лише вразити порожні ворота.

Відеоогляд матчу Аталанта – Рома:

Таким чином, Аталанта наближається до зони Ліги чемпіонів на відстань чотирьох балів. При цьому сама Рома з неї випала, пропустивши вперед Мілан.

Турнірна таблиця Серії А за сім турів до фінішу (топ-7):