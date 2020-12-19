Аталанта українського футболіста Руслана Маліновського проведе черговий складний матч у рамках Серії А. У неділю, 20 грудня, клуб з міста Бергамо поміряється силами з Ромою у 13 турі чемпіонату Італії. Що прогнозують букмекери – читайте у нашому матеріалі.

Аталанта – Рома: прогноз

Рома намагається не відставати від лідерів турнірної таблиці та прагне вести боротьбу за чемпіонство, пише 24 канал. "Вовки" програють лідируючому Мілану всього 4 очки.

Водночас справи в Аталанти куди гірші, аніж в минулому сезоні. "Бергамаски" за 11 матчів набрали 18 балів та перебувають на 8-й сходинці.

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Рома не може перемогти у матчах з Аталантою ось уже 5 поєдинків поспіль. Тричі перемогу здобували "бергамаски", а ще двічі було зафіксовано нічию.

Прогноз Marathonbet

Букмекери вважають, що Аталанта – фаворит поєдинку з Ромою. Звитягу господарів поля оцінюють коефіцієнтом 2,24. Водночас на звитягу підопічних Паулу Фонсеки коефіцієнт 3,10. Нічия у матчі – коефіцієнт 3,90.

Найбільше шансів забити гол у матчі, на думку букмекерів, має форвард Аталанти Дуван Сапата. Його м'яч у ворота Роми оцінений коефіцієнтом 1,90.

Водночас у Ромі ключовим в атаці є Едін Джеко. Гол боснійського голеодора оцінений коефіцієнтом 2,50. Також букмекери пропонують поставити на гол Руслана Маліновського. Його результативний удар оцінений коефіцієнтом 3,50.

Поєдинок Аталанта – Рома відбудеться 20 грудня. Початок о 19:00.