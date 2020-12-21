20 декабря в чемпионате Италии состоялись матчи 13-го тура. Аталанта с украинцем Русланом Малиновским, который вышел в основе, разгромила Рому под руководством Пауло Фонсеки (4:1).

Аталанта – Рома 4:1

Голы: Сапата, 59, Госенс, 79, Мюриэль, 72, Иличич 85 – Джеко, 3

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Гости открыли счет очень быстро, уже на 3-й минуте матча Эдин Джеко вывел Рому вперед. Больше в первом тайме голов мы не увидели.

Во втором тайме Аталанта еще активнее начала атаковать и это принесло свои плоды. За 13 минут команда Гасперини забила трижды, отличились Дюван Сапата, Госенс Робин и Мюриэль. А на 85-й минуте до разгромного счет довел Иосиф Иличич, у которого в этом матче на счету также 2 асисты.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 81 минуту, после чего был заменен. Счет к тому времени был уже 3:1 в пользу Аталанты. Результативными действиями украинец не отличился в первом тайме в его пассиве – предупреждение.

Аталанта (21 очко) поднялась на 7 место в турнирной таблице. Рома (24 балла) занимает 4 позицию.

Аталанта – Рома видеообзор